» عبد الله مشرف يروي تفاصيل حصوله على رتبة ضابط

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عبدالله مشرف
عبدالله مشرف
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إيمان هاني

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روي الفنان عبد الله مشرف، تفاصيل حصوله علي رتبة ضابط بالقوات المسلحة ،قائلا :"بعد التخرج من المعهد التحقت بالجيش واستمريت به 6 سنوات وكنت أحصل على 17 جنيهًا في الشهر لأننا كنا نمر بفترة نكسة 67".

وأضاف عبد الله مشرف في حواره ببرنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"قام الرئيس الراحل أنور السادات بترقيتي إلى رتبة ضابط والتحقت بكتيبة في أسوان، وفي عام 1973 كانت حرب أكتوبر المجيدة وعقب تحقيق النصر خرجت من جيش في 1974".

وتابع مشرف، أنه بالصدفة وهو في طريقه وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، وفي اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح.

وأشار إلي أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميلا له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفلة بمثابة انطلاقة له نحو الفن.

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