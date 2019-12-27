"المترو" عن زيادة أسعار التذاكر: مقابل الرفاهية و اليسر

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عصام والي

رد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، علي الأنباء التي تداولت بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في جميع خطوطه، قائلا :" كله مقابل الرفاهية و التأمين و اليسر".

 وأكد "والي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن الخط الثالث فقط هو الذي شهد تحريك تسعيرة تذكرته 2 جنيه، لافتا إلي أنه لا يوجد أي تفكير في زيادة أسعار تذاكر الخط الأول والثاني حاليًا.

 وتابع :" تكلفة الخط الثالث للمترو تزيد عن 97 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخط الثالث به أحدث أنظمة في العالم كله، والمحطات والقطارات على أعلى مستوى.

وأوضح أن الهيئة تُنشئ الخط الثالث للمترو على أربع مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين، ويتبقى مرحلتين، مؤكدا أنه أهم وأطول الخطوط، لافتًا إلى أن طوله حوالي 45 كيلو متر، بالإضافة إلى أنه سيربط بين كل خطوط المترو.

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