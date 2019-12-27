حقيقة غرق المواقع الأثرية بالإسكندرية .. الوزراء يرد

27 ديسمبر 2019 - 11:33 ص

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيء.

وتواصل المركز الإعلامي للمجلس، مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وقامت المحافظة بوضع خطة لتلافي ما حدث خلال السنوات السابقة، والتي تتضمن التنسيق مع كافة الجهات المعنية أبرزها (شركة الصرف الصحي وكافة الأحياء وشركة نهضة مصر)، لتحديد نقاط تمركز سيارات شفط المياه، والتوزيع المناسب لها في نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفوري والسريع تجاه البلاغات الواردة.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.