» الوزراء تبين حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور

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متابعات - أمينة عبد العال

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الطيور

انفلونزا الطيور

 أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء حقيقة انتشار فيروس" أنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن،علي صفحته الرئيسية علي " الفيسبوك" حيث نفي المركز هذه الشائعة.

وأشار المركز في بيانه إلي أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت صحة هذه الشائعات، مؤكدة أنه لا صحي لتفشي الفيروس، وأن المزارع آمنة.

وشدد مجلس الوزراء علي ضرورة رفع درجة الأمان الحيوي بالمزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع قبل فحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حسما نشرت" الوطن".

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس أنفلونزا الطيور تشمل حملة إطلاق التحصينات ضد الفيروس والأمراض الوبائية.


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