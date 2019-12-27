أول تعليق من الزمالك على فقد حقائب بمطار زامبيا

27 ديسمبر 2019 - 11:14 ص

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، إن بعثة الفريق غادرت القاهرة بـ102 حقيبة، وانتظرتهم في زامبيا بعدما سبقتهم إلى هناك، لكن فوجئنا بوصول 100 حقيبة فقط".

وأضاف "زادة"، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": " من حظنا السيء أن تلك الحقيبتين كانت تضم بعض أحذية اللاعبين، وتم تضخيم الأمر في مصر وتردد أنها فضيحة، رغم أنه طبيعي ومن الوارد حدوثه سواء في السفريات العائلية ومع أي فريق أيضًا".

وأكمل: "حررنا محضرًا ضد الخطوط الأثيوبية في المطار، وتوجهنا لشراء أحذية جديدة حتى يتمكن جميع لاعبي الفريق من خوض التدريبات بصورة طبيعية استعدادا لخوض المباراة".