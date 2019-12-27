تعليق جرئ من" ترامب" عن حذف مشهده في" وحدي بالمنزل"

27 ديسمبر 2019 - 11:02 ص

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حذف مشهده في فيلم" هوم ألون" من قبل قناة تلفزيونية كندية ،مهاجما رئيس الوزراء الكندي في تدوينة علي" تويتر"" أعتقد أن جوستن ترودو لا يعجبه كثيرا أني جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه في حلف شمال الأطلسي أو الاتفاق التجاري، والفيلم لن يكون أبدا كما كان عليه.. كنت أمزح فقط".

جدير بالذكر أن القناة الكندية حذفت مشهد الفيلم الذي يظهر به ترامب، وعلق المتحدث باسم" سي بي سي" تشاك تومبسون، علق علي حذف المشهد قائلا:" كما هو الحال في الأفلام التي تعرض علي التليفزيون فقد تم اقتطاع المشهد بسبب عامل الوقت، مضيفا أن الحذف تم 2014 قبل أن ينتخب الرئيس الأمريكي".