تكليف عاجل من الرئيس لـ"مدبولي" بهذا الأمر

27 ديسمبر 2019 - 10:56 ص

أجري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، جولة تفقدية ،لأعمال تطوير منطقة مجرى سور العيون، ومنطقة المدابغ.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تقرير مصور عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، على هامش الجولة التفقدية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإخلاء كل مدن مصر من المناطق غير الآمنة، ومنطقة مجرى سور العيون كانت أحد أهم تلك المناطق".



وأَضاف رئيس الوزراء، أنهم يعملون على تنفيذ مشروع تطوير منطقة القاهرة الفاطمية،و يقومون حاليا بإزالة المدابغ العشوائية، منوها بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو جزء من خطة إعادة الرونق للقاهرة.

