الجندى:هنئوا الأقباط بعيدهم وقدموا لهم الهدايا

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الأقباط

خالد الجندي

دي إم سي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بتهنئة الأقباط بأعيادهم، وزيارتهم بمنازلهم لإدخال البهجة عليهم وعلى أسرهم، وتقديم الهدايا واللعب لأطفالهم.

 وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه حال تعرضنا لألم الأقباط الموجودين معنا بنفس الوطن هم من يتألموا من أجلنا ، بينما هناك إخوة مسلمين خارج الحدود لن يبكوا لبكائنا.

 وتابع:" التهديدات التي تواجهها مصر في الآونة الأخير من أناس مسلمين وليسوا أقباط ، وأخوة الوطن لابد أن تكون هناك مراعاة لهم في كافة الأحوال".

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