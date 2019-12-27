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اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمواطنين.. لهذا السبب

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مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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متابعات - أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

مقطع فيديو

الشرطة الأردنية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اعتداء الشرطة الأردنية علي مواطنين بعد تصويرهم مقطع فيديو للشرطة وهي تلقي القبض علي أحد المواطنين.

ويظهر مقطع الفيديو الشرطة وهي تلقي القبض علي المواطن ثم مجادلة مواطن آخر معها واشتباكهم معا بعد أن رد المواطن علي الشرطة عندما هددته بالقبض عليه قائلا" اتحداك".
http:////www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/12/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1..-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.mp4?_=1

 


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