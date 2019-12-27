بوتين يعزي ضحايا حادث تحطم الطائرة بكازاخستان

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حادث

بوتين

ضحايا

كازاخستان

تعزية

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى نظيره الكازاخستاني في حادثة تحطم طائرة ركاب وسقوط ضحايا.

ونقل الكرملين عن نص الرسالة: "روسيا تتقدم بالتعزية وتشاطر الحزن من فقد أقاربه وأهله، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان، قد أعلنت سقوط طائرة الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألما- آتا إلى نور سلطان، مشيرة إلى أنها فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً مؤلف من طابقين.

وأعلنت سلطات مدينة ألما آتا، في وقت سليق من اليوم، أن ضحايا تحطم الطائرة في ألما آتا بلغ 14 شخصا، وأن 35 آخرين أصيبوا بجروح.


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