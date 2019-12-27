اتصال هاتفي بين "السعودي المطبع" و"نتنياهو" يشعل مواقع التواصل

أثار الناشط السعودي، محمد سعود، جدلاً واسعًا وموجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، لاتصال هاتفي مصور له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشر الناشط السعودي مقطع الفيديو، معلقًا عليه:"اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، يا للحماسة، آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل".

ويظهر مقطع الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبتسما،و يتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، ليرد عليه قائلاً:"نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط".

ليفاجئه نتنياهو بالقول:" الكثيرون في المجتمعات العربية يصوتون لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى إلى دولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع، باستثناء إيران طبعا".

ويعرف الناشط محمد سعود عن نفسه، على حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مقيم في الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل كغلاف لحسابه.