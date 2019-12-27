أردوغان يعلن إرسال قوات إلي ليبيا في هذا الموعد

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حكومة السراج

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر المقبل، وذلك في إطار الدعم التركي لحكومة فائز السراج .

وقد أكد مسؤول في حكومة طرابلس إرسال السراج طلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي برا وجوا وبحرا.

وتقاتل حكومة فائز السراج ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي يشن عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية في العاصمة.

وكانت تركيا قد أعلنت استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا ما تقدمت حكومة الوفاق بطلب رسمي بذلك ووافق البرلمان التركي على هذا الأمر.


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