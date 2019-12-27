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الرئيس العراقي يقدم استقالته

عرب وعالم

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح
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متابعات - أمينة عبد العال

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مجلس النواب العراقي

رئيس العراق

الدستور العراقي

رئيس الجمهورية العراقية

أعلن تحالف كتلة البناء في مجلس النواب العراقي أنه أطلق دعوة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح بسببه حنثه لليمين وخرقه للدستور، مؤكدا في بيان أصدره التزامه التام بالسياقات الدستورية التي تؤكدها المرجعية الدينية العليا، رافضا التبريرات وعملة الالتفاف علي الدستور وانتهاكه من الجهة التي تحميه، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".

كما وجه التحالف اتهام لرئيس الجمهورية  بدفع البلاد إلي الفوضى التي لا تخدم إلا المصالح الأجنبية وتتربص بالشعب العراقي، لافتا إلي أن مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي إلي نتائج تتنافي مع مطالب المتظاهرين والجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار.

علي الجانب الأخر وضع الرئيس العراقي استقالته تحت تصرف البرلمان بعد رفضه تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة.

جدير بالذكر أن تحالف البناء يقوده رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

 


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