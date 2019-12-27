رامي رضوان يغني لأول مرة على الهواء

27 ديسمبر 2019 - 09:41 ص

أحيا الإعلامي رامي رضوان ، ذكري وفاة الفنان الراحل فريد الأطرش علي الهواء ،قائلا :" اليوم هو ذكري وفاة ملك العود ".



وقال "رضوان"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع على فضائية "دي إم سي" ،:" أن علاقة فريد الأطرش بدأت بالفن كعازف عود، وبعدها العديد من الأغاني والألحان، لافتًا إلى أنه قام ببطولة حوالي 31 فيلما سينمائيا.



وغني رضوان ، لأول مرة علي الهواء أغنية "قلبي و مفتاحه" للفنان الراحل ، معقبا :" اليوم هو ذكرى وفاة ملك العود فريد الأطرش كما لقبه البعض، والذي توفي عام 1974، في عمر يناهز 64 عامًا.

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