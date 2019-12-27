فوز ساحق لـ "نتنياهو" في انتخابات حزب الليكود

حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزا ساحقا في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، وهو ما يضمن له استمراره في قيادة اليميني خلال الانتخابات المقررة في مارس 2020.

وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5%، فيما حصل خصمه جدعون ساعر على 27.5% فقط من مجمل الأصوات.

وأعلن حزب الليكود،أمس الخميس، أن نسبة المصوتين من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 116 ألف عضو بلغت 49%، وحصل نتنياهو على 41782 صوتا، فيما حصل منافسه ساعر على 15885 صوتا.

ونظمت إسرائيل هذا العام معركتين انتخابيتين، يوم 9 أبريل ويوم 14 سبتمبر، لكن وبالرغم من ذلك لم يتمكن نتنياهو أو خصمه الجنرال بني غانتس من تشكيل حكومة.