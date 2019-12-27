» انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين

بدأت المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين، اليوم الجمعة، في بحر عمان والمحيط الهندي، وتستمر لأربعة أيام.

وأفاد المتحدث باسم المناورات الإيراني العميد غلام رضا طحاني أن :" أحد أهم إنجازات هذه المناورات هو أنها تؤكد عدم إمكانية عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفًا أن "منطقة شمال المحيط الهندي منطقة مهمة جدا، والأمن فيها مهم جدا، ويقع على عاتق البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري الإيراني حفظ الأمن في هذه المنطقة".

وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "هذه المناورات تشمل تكتيكات متنوعة، من جملتها إنقاذ سفينة من الحريق، وتحرير سفينة من القراصنة، وإطلاق النيران على أهداف معينة، والكثير من التمرينات الأخرى التي نسقت قبل بدء المناورات".

وقد أعلن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، في أوائل الشهر الجاري، أن إيران وروسيا والصين سيجرون في المحيط الهندي مناورات بحرية مشتركة في 27 كانون الأول/ديسمبر، تحت عنوان "حزام الأمن البحري".