الوزير: جمهوري من الصيع والبلطجية

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صدى البلد

احمد مجدى

حمدي الوزير

روي الفنان حمدي الوزير، تفاصيل من حياته الشخصية و الفنية علي الهواء، قائلا: "أنا إنسان بسيط بيحب كل الناس ، و عارف إن جمهوري من الصيع والبلطجية، بيحبوني أوي وبحبهم وبعرف أتعامل معاهم، وخاصة أنهم ناس بسطاء".

وسرد "الوزير" خلال حواره لبرنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد مجدي ،عدة مواقف طريفة تعرض لها بالشارع، قائلا: "مرة روحت أركب أسانسير في أحد الفنادق، أول ما الباب اتفتح، لاقيت فتاة أول ما شافتني صرخت وطلعت تجري".

وتابع: "مرة روحت اشترى لبس، دخلت المحل لاقيت شابة وأمها، أول ما شافتني صرخت ومسكت في إيد مامتها وقعدت تقولها حمدي الوزير أهو، وصرخت وطلعت تجري".

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