  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مداهمة مصنع للخمور بالرياض

مصنع للخمور في فيلا بجوار مسجد بالرياض

مراد وهبة: ثورة 25 يناير كانت بلا رؤية مستقبلية

ضيف حمدي رزق: عندي مرض اسمه مرسي

الكاتبة فريدة الشوباشي

"قالنا اللي بيحصل كارثة"تفاصيل اجتماع مدبولي بالإعلاميين

رامي رضوان

رامي رضوان يغني لأول مرة على الهواء

نتنياهو

فوز ساحق لـ "نتنياهو" في انتخابات حزب الليكود

تحطم طائرة - أرشيفية

14 قتيلا حصيلة تحطم طائرة ركاب

الإعلامي أحمد مجدي

الوزير: جمهوري من الصيع والبلطجية

الاهلى

أول الراحلين عن صفوف الأهلى يناير المقبل

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

القومى للمرأة بالمنوفية يتصدى لمرض أنفلونزا الخنازير

كيف يمكن الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير؟

في كازاخستان..

14 قتيلا حصيلة تحطم طائرة ركاب

عرب وعالم

تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
Advertisements

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تحطم طائرة عسكرية غرب إيران

#

قتلي في تحطم طائرة أمريكية بولاية تكساس

#

مصرع 9 فى تحطم طائرة أمريكية

#

46 قتيلا و300 جريح حصيلة الخميس الدامي بالعراق

طائرة

ضحايا

كازاخستان

 ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة، صباح اليوم الجمعة بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان إلى 14 شخصا، بينما أصيب 35 آخرين.

وأوضحت السلطات في "ألماتي" انه "تم نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، و توفي 14 شخصا على الفور".

وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا:سنرد على هجمات واشنطن في الوقت المناسب
» زلزال يضرب إيران بالقرب من محطة نووية
» الأهلى يعلن مشاركته فى مهرجان اعتزال"التايب"
» حادث تصادم يصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال بسوهاج
» انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين
» رضوى الشربيني تكشف: 10 أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة
» انتحار زوج سابق لأميرة نرويجية في عيد الميلاد
» ليفربول يُغرد منفردًا على قمة الدوري الإنجليزي
» مسئولو بيراميدز : السعيد مستمر مع الفريق لنهاية عقده
» كيف تؤدى الصلاة الفائتة؟ الأزهر يجيب
» بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك