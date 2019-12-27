14 قتيلا حصيلة تحطم طائرة ركاب

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة، صباح اليوم الجمعة بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان إلى 14 شخصا، بينما أصيب 35 آخرين.

وأوضحت السلطات في "ألماتي" انه "تم نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، و توفي 14 شخصا على الفور".

وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.