أول الراحلين عن صفوف الأهلى يناير المقبل

27 ديسمبر 2019 - 09:11 ص

أصبح من المؤكد خروج ظهير أيسر فريق النادي الأهلي للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

السويسر فايلر وافق على رحيل اللاعب، لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها إنبي والإسماعيلي، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

ويحاول مسئولو الأهلي اقناع حسين السيد بتمديد عقده مع النادي قبل الخروج للإعارة خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.