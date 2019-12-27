استشاري يكشف علاقة السوشيال ميديا بانتحار الشباب

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس أن السوشيال ميديا هي التي جعلت فكرة الانتحار ظاهرة
واضاف مجدي أنه ضد تسياس فكرة الانتحار بشأن الاقتصادي والحياه المعيشيه وما شابه ذلك لأنه في الدول كثرة الانتحار منتشرة ولكنها منعت نشرها وبالأخص دولة السويد نسبة الانتحار فيها كثيرة
وناشد مجدي النائب العام بمنع نشر الصحف المسموعه والمرئيه جرائم الانتحار لأنها تؤثر بالسلب علي المواطنين .

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