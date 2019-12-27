  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القومى للمرأة بالمنوفية يتصدى لمرض أنفلونزا الخنازير

كيف يمكن الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير؟

مترو الأنفاق

الكشف عن حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

انتحار ( أرشيفية)

استشاري يكشف علاقة السوشيال ميديا بانتحار الشباب

مراد وهبة: ثورة 25 يناير كانت بلا رؤية مستقبلية

سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض لهذا السبب

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يكشف خطة الحكومة "للتحول الرقمي"

مصطفى بكري

تعليق ناري لـ"بكري" على عودة وزارة الإعلام

الجنيه والدولار

5 أسباب وراء ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار

البرلمان

تغليظ العقوبات الجنائية للأطفال تثير زوبعة بالبرلمان

المحكمة يارا عاطف

«الجنس اللطيف» يغزو الملاعب المصرية.. و«كارت أحمر» للمعترضين

جنود مصريين

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في أعداد الجنود الاحتياط

بالفيديو..

وزير الاتصالات يكشف خطة الحكومة "للتحول الرقمي"

آخر الأخبار

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة

#

متظاهرو لبنان يحاصرون منزل وزير الاتصالات

#

وزير خارجية مرسى يكشف سر استقالته بعد هذا الاتصال

#

ناقد رياضي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن العاصمة الإدارية الجديدة بها أكثر من معلم تكنولوجي، حيث سنرى حكومة لا ورقية تشاركية في العاصمة الجديدة، فكل البيانات سيتم تبادلها عبر الإنترنت.
وأوضح "طلعت"، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الحكومة بالنسبة للموطن جهة واحدة، موضحا أن الحكومة بكل أركانها ستتعاون لتقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن، منوها بأن الزراعة الذكية والري الذكي ضمن منظومة مصر الرقمية.
وأكد أنهم يهتمون ببناء الكوادر للتعامل مع التكنولوجيا، فضلا على أنهم يدربون موظفي الدولة على التعامل مع التكنولوجيا الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، معلقا: "سنكون متواجدون بقوة وفاعلية لإدارة منظومات رقمية".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تكشف: 10 أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة
» انتحار زوج سابق لأميرة نرويجية في عيد الميلاد
» ليفربول يُغرد منفردًا على قمة الدوري الإنجليزي
» مسئولو بيراميدز : السعيد مستمر مع الفريق لنهاية عقده
» كيف تؤدى الصلاة الفائتة؟ الأزهر يجيب
» بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار
» رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير
» مصرع فتاة تحت عجلات القطار بالدقهلية
» «الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم
» رسميًا.. ميلان يوضح حقيقة ضم محمد النني
» الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 672 جنيهًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك