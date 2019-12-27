وزير الاتصالات يكشف خطة الحكومة "للتحول الرقمي"

27 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن العاصمة الإدارية الجديدة بها أكثر من معلم تكنولوجي، حيث سنرى حكومة لا ورقية تشاركية في العاصمة الجديدة، فكل البيانات سيتم تبادلها عبر الإنترنت.



وأوضح "طلعت"، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الحكومة بالنسبة للموطن جهة واحدة، موضحا أن الحكومة بكل أركانها ستتعاون لتقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن، منوها بأن الزراعة الذكية والري الذكي ضمن منظومة مصر الرقمية.

