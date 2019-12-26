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أوكرانيا تشتري صواريخ مضادة للدبابات من الولايات المتحدة

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أوكرانيا
أوكرانيا
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المصريون ووكالات

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الشرطة تقتل لصًا بـ10 رصاصات في رأسه

أعلنت أوكرانيا، الخميس، توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، على شراء الجزء الثاني من صفقة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الدفاع الأوكراني أناتولي بيترينكو، في العاصمة كييف، أدلى فيه بمعلومات حول شراء أسلحة لخدمة المجال العسكري لبلاده.
وقال بيترينكو، إن بلاده اشترت صواريخ من طراز "جافلين" عن طريق وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأضاف أن وزارة الدفاع اتفقت على شراء الجزء الثاني من صفقة صواريخ "جافلين" أمريكية المنشأ، المضادة للدبابات، واصفا الاتفاق بأنه "مهم" لأوكرانيا.
وأفاد بيترينكو، أن بلاده طلبت أيضا شراء محطات حرب سيبرانية، ومحطات استطلاع.
وأشار أن كييف تبذل قصارى جهدها من أجل إدراج الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة في مخزون الجيش بأقرب وقت ممكن.
وفي 2018، تسلمت أوكرانيا من واشنطن 210 صواريخ من طراز "جافلين"، و37 منصة إطلاق للنوع نفسه بقيمة 47 مليون دولار.
وفي أكتوبر/ تشرين أول، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، أوكرانيا بأنها وافقت على بيعها 150 صاروخ "جافلين"، و10 منصات إطلاق بقيمة 39.2 مليون دولار. -

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