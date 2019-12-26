  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرلمان

تغليظ العقوبات الجنائية للأطفال تثير زوبعة بالبرلمان

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وليستر سيتي

المحكمة يارا عاطف

«الجنس اللطيف» يغزو الملاعب المصرية.. و«كارت أحمر» للمعترضين

سقوط الأمطار

تواصل سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

جنود مصريين

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في أعداد الجنود الاحتياط

أسما شريف منير وزوجها

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

إسعاف

رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

الرئيس السيسي

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أولى أيام شهر جمادى الأول

الشرطة السعودية

القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

تواصل سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

آخر الأخبار

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

#

هطول الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

#

سقوط أمطار.. تعرف علي حالة طقس اليوم

#

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

الذهب

شعبة الذهب

عيار الذهب

مال وأعمال

اسعار الذهب اليوم فى مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدًا الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، حيث يتوقع خبراء الطقس أن يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس أكثر برودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد.

فيما تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 18 12

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. ميلان يوضح حقيقة ضم محمد النني
» الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 672 جنيهًا
» نقيب الفلاحين: ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ليستر
» محمد رجب من أمام الكعبة:«ربنا توفنا وأنت راضٍ عنا»
» مصرع طالب هندسة صعقًا بسبب الأمطار
» لبنان تغرق في الموجة «لولو» والأمواج تجتاح الشوارع
» استخراج جثة متوفى بعد عامين من قبره بسبب زوجته
» «هوريان» يقود أستون فيلا للفوز على نورويتش سيتي
» الرئيس العراقي يتقدم باستقالته للبرلمان
» «كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك