بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن حاصلين على الجنسية الإسرائيلية

أسقط مجلس الوزراء اليوم، الجنسية المصرية عن 6 مواطنين بينهم 4 حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

وجاء على رأس المشمولين بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرفات يوسف عرفات، فلسطيني الجنسية، وذلك "لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي".

كما شمل القرار كلاً من: علاء الدين محمد صلاح الدين من مواليد إسرائيل لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية، بسام أحمد عبدالعاطى سليمان من مواليد القاهرة لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية، سوزان أحمد عبدالعاطى سليمان لتجنسها بالإسرائيلية، صفا بنيامين زكى غبريال من مواليد القاهرة لتجنسه بالإسرائيلية دون إذن مسبق، وإسقاط الجنسية عن ماهر إسماعيل حمدان المصرى لإقامته العادية خارج البلاد.

وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة إسقاط الجنسية على "أي وطني (مواطن) سواء كان طارئاً (متجنس بالجنسية المصرية) أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها".

وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيمًا إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".