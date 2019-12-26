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كيف تؤدى الصلاة الفائتة؟ الأزهر يجيب

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قال الأزهر، إن الصلاة الفائتة تؤدى أولاً قبل الصلاة الحاضرة، ولا تؤخر إلى اليوم التالي لتصلى مع الوقت الموافق لها.

جاء ذلك ردًا على سؤال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "كيف تُقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟".

وأضاف الأزهر في رده: "فينبغي عليك أن تُصلِّي الفائتة أولاً ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني".

واستدرك: "فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا خطأ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا رقَدَ أحدُكم عن الصلاةِ أو غفَلَ عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها". رواه مسلم وأبوداود وغيرهما.

وأوضح أن الحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك".


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