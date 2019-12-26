طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، على ملعب «الإسكندرية»، فى ذهاب دور الـ8 من منافسات البطولة العربية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عماد السيد ومحمود الزنفلى فى حراسه المرمى، وإسلام جمال ومحمد أنور وويلسون السيد سالم وأسامة العزب وصبرى رحيل ومحمود شعبان ومروان عطية فى الدفاع، ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد حجى وأيمن غباشى ومحمد جدو وأحمد رفعت فى خط الوسط، وخالد قمر وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد فى الهجوم.


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