تفاصيل اتصال «السيسي» بـ«ترامب» بشأن ليبيا

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ترامب

السيسي

سد النهضة

اتصال هاتفي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأنه خلال الاتصال تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن السيسي شدد علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وتطرق الرئيس خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي، إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

ومن جانبه جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما تضمن الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.

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