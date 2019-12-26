شاهد.. رامي عياش يغسل قدمي والده في صورة

نشرت مصممة الأزياء داليدا عياش صورة خاصة لزوجها اللبناني رامي عياش، وهو برفقة والده للمرة الأولى ويقوم بغسل قدميه.

وجاءت هذه الصورة ردًا على صورة زوجها التي نشرها مهنئًا إياها بعيد ميلادها، حيث قال في تعليقه على الصورة: "عيد سعيد لي بعيد ميلادك، بهيدي الصورة اللي سرقتها بفرجي حقيقتك بحياتي، صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير، إنتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا، بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة كل عيد وإنتي بخير حياتي".



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