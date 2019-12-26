  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جنود مصريين

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في أعداد الجنود الاحتياط

أسما شريف منير وزوجها

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

إسعاف

رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

أرشيفية

مشايخ: الإسلام أمر ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين

الرئيس السيسي

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أولى أيام شهر جمادى الأول

محمود الخطيب

«الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم

الشرطة السعودية

القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

أحد المشاهد التي احدثت غضبًا

السعودية تعتقل 101 متحرش بينهم 29 امرأة

مدبولي خلال زيارته لميدان التحرير

«أبو الهول برأس كبش»..وضع 4 تماثيل في ميدان التحرير

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

آخر الأخبار

أسما شريف منير وزوجها
أسما شريف منير وزوجها
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إعلامية شهيرة: وقعت في حب هذا الفنان من نظرة عين

#

"شريف منير" يطالب بمحاسبة المسيئين لابنته

#

ريهام سعيد تصدم متابعيها برأيها في الإساءة للشعراوي

#

فنان يدافع عن إساءة أسما شريف منير للشعراوي: كفاية إرهاب فكري

محمود حجازي

طلاق

الشعراوى

أسما شريف منير

ترددت أنباء قوية عن طلاق الإعلامية أسما شريف منير، من زوجها الفنان محمود حجازي، وذلك بعد خلافات بينهما بسبب نشر صورة زوجها السابق مع ابنتهما على صفحتها، وعلّقت بالقول:" أبو بنتي و صديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، و يديم المعروف".

وما أثار الجدل وعزز من هذه الأنباء إن لم يكن طلاقهما فوجود خلافات حادة بينهما، أنها قامت بحذف كل صور زوجها الحالي الفنان محمود حجازي ، من على صفحتها على موقع "إنستجرام".

فيما قامت "أسما" بالظهور في فيديو عبر حسابها للتهنئة بأعياد الكريسماس وبدا واضحا رغبتها في إظهار خاتم الزواج بيدها اليسرى لتنفي بطريقة غير مباشرة حدوث الطلاق.

وكانت أسما شريف منير أثارت ضجة مؤخرًا بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفه بالمتشدد والمتطرف قبل أن تعتذر عن ذلك مؤكدة انها لا تجيد التعبير وأنه قد خانها اللفظ وسوء التعبير.


View this post on Instagram

Ho Ho Ho ???? Santa baby ????

A post shared by Asma Sherif Moneer (@asma.sherif.moneer) on


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استخراج جثة متوفى بعد عامين من قبره بسبب زوجته
» «هوريان» يقود أستون فيلا للفوز على نورويتش سيتي
» الرئيس العراقي يتقدم باستقالته للبرلمان
» «كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي
» قميص طفل يثير أزمة في مطار جوهانسبيرج
» مشجعو الزمالك في قطر يجهزون مفاجأة للاعبي الفريق
» أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا
» نجم الإسماعيلى مهاجمًا «الخطيب»: «لا يستحق لقب الأسطورة»
» الإفتاء:«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء».. غير صحيح
» تصريحات مرتضى منصور تتصدر صحف زامبيا
» بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد البنوك بـ«الفأس»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك