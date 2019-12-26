حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

26 ديسمبر 2019 - 07:48 م

ترددت أنباء قوية عن طلاق الإعلامية أسما شريف منير، من زوجها الفنان محمود حجازي، وذلك بعد خلافات بينهما بسبب نشر صورة زوجها السابق مع ابنتهما على صفحتها، وعلّقت بالقول:" أبو بنتي و صديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، و يديم المعروف".

وما أثار الجدل وعزز من هذه الأنباء إن لم يكن طلاقهما فوجود خلافات حادة بينهما، أنها قامت بحذف كل صور زوجها الحالي الفنان محمود حجازي ، من على صفحتها على موقع "إنستجرام".

فيما قامت "أسما" بالظهور في فيديو عبر حسابها للتهنئة بأعياد الكريسماس وبدا واضحا رغبتها في إظهار خاتم الزواج بيدها اليسرى لتنفي بطريقة غير مباشرة حدوث الطلاق.

وكانت أسما شريف منير أثارت ضجة مؤخرًا بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفه بالمتشدد والمتطرف قبل أن تعتذر عن ذلك مؤكدة انها لا تجيد التعبير وأنه قد خانها اللفظ وسوء التعبير.





