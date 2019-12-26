حقيقة دعوة «مرتضى» لانتخابات مبكرة في الزمالك

26 ديسمبر 2019 - 07:43 م

نفى الناقد الرياضي محمد الشرقاوي، تفكير المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدعوة لإقامة انتخابات مُبكرة داخل النادي.

وأكد «الشرقاوي» أنه الحسابات الذي تتحدث باسمه على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، مزيفة ولا تمت له بصلة.

وأشار الشرقاوي في تصريحات صحفية أنه قام منذ فترة بعمل محضر لدى مباحث الإنترنت لغلق هذا الحساب الذي يتحدث باسمه وتوقيف صاحبه، وحتى الآن الأمور تسير في مسارها القانوني.

وأضاف: «إن كل ما يتردد في هذا الحساب المزيف، لا علاقة له به، والهدف من تلك الشائعات ضرب استقرار نادى الزمالك ومحاولة إحداث أزمة داخل القلعة البيضاء، عن طريق ذلك الحساب الذي لا يعلم حتى الان من المتحكم به».

وطالب الناقد الرياضي الجهات الأمنية باتخاذ اللازم تجاه هذا الحساب والشخص الذي يستخدمه، حتى لا يتسبب في أزمة أو يتسبب في إشعال فتنة في الوسط الرياضي.

يذكر أن هاشتاج يحمل اسم «مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي» تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات الماضية.

وأطلق جمهور الزمالك هذا الهاشتاج بعد تعادل الزمالك مع الانتاج الحربي، للاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أفعال مرتضي منصور رئيس النادي واهداره لأموال القلعة البيضاء واثارته للأزمات مع اللاعبين بسبب عدم منحهم مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وشهد هاشتاج «مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي» تفاعل كبير من جماهير الزمالك حيث تخطي حاجز المليون تغريدة في ساعات قليلة، نظرًا لغضب الجماهير البيضاء من تصرفات رئيس النادي والتي أثرت بشكل كبير على تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز السادس بجدول الدوري.