» «هوريان» يقود أستون فيلا للفوز على نورويتش سيتي

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تريزيجيه

المحمدي

استون فيلان

نورويتش سيتى

حقق فريق أستون فيلا فوزًا هامًا على نورويتش سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في التشكيل الأساسي للفيلانز، حيث لعب المحمدي المباراة كاملة بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 84 ليحل جوتا بدلًا منه.

ويدين الفيلانز بفوزهم في مباراة اليوم، والذي جاء بعد 5 مباريات، للاعبه كونور هوريان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.


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