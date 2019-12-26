» «كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

26 ديسمبر 2019 - 06:56 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدير مباراة الزمالك وزيسكو طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

وتقام المباراة على أرضية ملعب ليفي موانا واسا ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

يذكر أن الزمالك يحل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد خوض مبارتين خسر أولهما خارج أرضه من مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد وفاز في الثانية وسط جماهيره على أول أغسطس الأنجولي بهدفٍ وحيد.