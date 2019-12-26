  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جنود مصريين

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في أعداد الجنود الاحتياط

أسما شريف منير وزوجها

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

إسعاف

رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

أرشيفية

مشايخ: الإسلام أمر ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين

الرئيس السيسي

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أولى أيام شهر جمادى الأول

محمود الخطيب

«الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم

الشرطة السعودية

القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

أحد المشاهد التي احدثت غضبًا

السعودية تعتقل 101 متحرش بينهم 29 امرأة

مدبولي خلال زيارته لميدان التحرير

«أبو الهول برأس كبش»..وضع 4 تماثيل في ميدان التحرير

«كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

الرياضة

الزمالك ومازيمبى
الزمالك ومازيمبى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كاف» يُجري تعديلات في جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا

#

«كاف» يعلن حكم مباراة الزمالك وبطل السنغال

#

مفاجأة.. جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك

#

موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

حكام

المصريون

الزمالك

زيسكو الزامبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدير مباراة الزمالك وزيسكو طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

وتقام المباراة على أرضية ملعب ليفي موانا واسا ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

يذكر أن الزمالك يحل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد خوض  مبارتين خسر أولهما خارج أرضه من مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد وفاز في الثانية وسط جماهيره على أول أغسطس الأنجولي بهدفٍ وحيد.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استخراج جثة متوفى بعد عامين من قبره بسبب زوجته
» «هوريان» يقود أستون فيلا للفوز على نورويتش سيتي
» الرئيس العراقي يتقدم باستقالته للبرلمان
» «كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي
» قميص طفل يثير أزمة في مطار جوهانسبيرج
» مشجعو الزمالك في قطر يجهزون مفاجأة للاعبي الفريق
» أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا
» نجم الإسماعيلى مهاجمًا «الخطيب»: «لا يستحق لقب الأسطورة»
» الإفتاء:«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء».. غير صحيح
» تصريحات مرتضى منصور تتصدر صحف زامبيا
» بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد البنوك بـ«الفأس»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك