السعودية تعتقل 101 متحرش بينهم 29 امرأة

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محمد فضل- متابعات

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موسم الرياض

شنت السلطات السعودية حملة مكبرة للسيطرة على المظاهر المخلة التي ظهرت خلال احتفالات بموسم الرياض والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين حالات حرش وظهور فتيات بملابس جريئة وعارية.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 – 1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما جرى ضبط (51) مخالفًا، (22) رجلًا و(29) امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وكانت ضجة تفجرت عبر مواقع السوشيال ميديا بعد تداول فيديوهات لشباب وفتيات يقومن بأفعال مخلة لا تتماشى مع القانون السعودي أو العادات والتقاليد في البلد المحافظ، ما دفع الجهات المختصة للتحرك ضدها.


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