تصريحات مرتضى منصور تتصدر صحف زامبيا

26 ديسمبر 2019 - 05:55 م

سلطت الصحف في زامبيا، خاصة «الديلى ميل والتايمز»، الضوء على تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، حول مطالبته للاعبي فريقه بالفوز على زيسكو الزامبي فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين السبت المقبل بالجولة الثالثة لدورى المجموعات بدورى ابطال إفريقيا.

وألقت الصحف الضوء على مكالمة رئيس النادى الهاتفية مع اللاعبين فى مطار القاهرة، وتصريحاته التى أدلى بها عقب التعادل مع الإنتاج الحربى وكشفه الحرب الموجهة ضد الزمالك.

من ناحية أخرى، لا تزال بعثة الفريق تنتظر وصول حقيبة الأحذية المفقودة إلى مقر إقامة البعثة فى فندق الإقامة، بعد العثور عليها من شركة الطيران التى كانت على متنها البعثة البيضاء، وأكدت الشركة إرسالها على أول رحلة تطير إلى العاصمة الزامبية.

كانت البعثة فقدت أحد الحقائب أثناء سفرها من إثيوبيا إلى زامبيا، لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، حيث يتواجد الأبيض فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية بجوار أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.



