القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

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محمد فضل- متابعات

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شاب

القبض

فيديوهات إباحية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في السعودية، من إلقاء القبض على مروج الأفلام الإباحية عبر موقع "سناب شات" في السعودية، والذي أوهم السيدات والفتيات أنه متخصص في جلسات المساج.

وأعدت قوات الشرطة كمينًا محكمًا للإيقاع بالشاب – وهو وافد عربي- ومعه فيديو إباحية، على هاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "سبق" السعودية، نقلًا عن مصادر أمنية فإن الشاب خصص حساباً له على موقع «السناب شات» تحت مسمى «مساج للحريم فقط بالطائف»، يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين، ويستهدف النساء تحديداً، موهماً كل من يتابعه أن تلك المقاطع الكاذبة التي يعرضها يلتقطها تصويراً من جلسات مساج ينفذها بنفسه.

وأضافت المصادر، أن الوافد يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات السناب شات، والاتفاق على الجلسات، محدداً إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره، أو الحضور لدى من يطلبه.

وبينت المصادر حسب الصحيفة، أن الجهات الأمنية عثرت بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص.


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