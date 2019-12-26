من جديد.. أزمة صحية تضرب فجر السعيد

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الكويت

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أزمة صحية

فجر السعيد

ألمت أزمة صحية جديدة بالإعلامية الكويتية فجر السعيد، في أول يوم عمل لها عقب تعافيها من الأزمة الخطيرة التي خضعت للعلاج بفرنسا بسببها 4 أشهر.

وكشفت فجر السعيد عن ما حدث لها عبر  حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة :« أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار».

وأضافت الإعلامية الكويتية :« لازالت مستمره للأسف.. لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود #الأحد القادم».

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام نشرت فيديو مفاجئ أثناء زيارتها لفجر السعيد من داخل منزلها للاطمئنان على حالتها الصحية، مطمئنة الجمهور على صحتها.




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