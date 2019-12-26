بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد البنوك بـ«الفأس»

26 ديسمبر 2019 - 04:54 م

اقتحم أحد المواطنين في لبنان، بنك الاعتماد اللبناني، حاملًا فأسًا في يده مهددين الموظفين قائلًا: بدي مصرياتي- يقصد أنه يريد نقوده التي أودعها في البنك-.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يلوح بالفأس مهدداً الموظفين ، مطالباً بأمواله ، وظل يصرخ "بدي مصرياتي".

وكان وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، اتهم البنوك اللبنانية بـ"حبس" رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة ما أشعل الغضب الشعبي في البلد الذي يشهد أزمة.

وكتب الوزير على تويتر "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".

ويواجه لبنان، الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وفرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا. وفرضت بعض البنوك قيوداً أشد.