بث مباشر.. تتهم برلمانيا بابتزازها جنسيا

26 ديسمبر 2019 - 02:54 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اتهام عضوة بحزب سياسي في المغرب، أحد نواب الحزب في البرلمان بقيامه بابتزازه جنسيا.

ومن خلال بث مباشر قالت العضوة إحسان الحساني إنها تعرضت للضغوط من أجل ممارسة الجنس مع برلماني في الحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقامت برصد لحظة منعها من دخول الحزب، حيث تظهر وهي تصرخ وتتهم النائب بابتزازها لممارسة الرذيلة معها من خلال مقطع الفيديو.

وعقب انتشار الفيدو تم فتح تحقيق بخصوص الواقعة، وإحالة الملف على اللجنة المختصة للتأديب، لأجل الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.