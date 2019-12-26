  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إحسان الحساني

بث مباشر.. تتهم برلمانيا بابتزازها جنسيا

روسيا: طاردنا غواصة لـ«الناتو» في المتوسط

"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند

عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

فيروس خطير يهاجم إسرائيل .. يقتل ويصيب العشرات

السيسي

السيسي يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد معيط

137 مليار جنيه قيمة المنازعات الضريبية

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

لحظة الاغتيال

شاهد.. تسجيل نادر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي "ريجان"

هيثم زكي

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

ترامب وأردوغان

أمريكا تنقلب على تركيا في سوق "غاز المتوسط"

لبنان يفتش عن "الأموال الهاربة" في سويسرا

عرب وعالم

مصرف لبنان
مصرف لبنان
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مجلس الأمن يدعو اللبنانيين إلى "حوار وطني" وتجنب العنف

#

أمريكا: ندعم مظاهرات الشعب اللبناني

#

الأمن اللبناني يعلن سقوط 24 جريحا من عناصره في الاحتجاجات

#

تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"

مجلس النواب

العملات الاجنبية

مصرف لبنان المركزي

الأموال الهاربة

رياض سلامة

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف  سيتخذ كل الخطوات القانونية؛ لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، والتحقق من خروجها بالفعل.

ومن المتوقع أن يوجه المصرف والدولة اللبنانية طلبا إلى الحكومة السويسرية لمعرفة مصير التحويلات والحسابات بعد التأكد من  خروج هذه التحويلات بالفعل من لبنان.

جاء ذلك بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة حادة في السيولة بالعملة الأجنبية، تزامنا مع سياسات تقييدية للمصارف اللبنانية على أموال المودعين منذ أسابيع.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لبنان يفتش عن "الأموال الهاربة" في سويسرا
» ارتفاع أسعار الذهب بمحلات الصاغة
» بـ فستان جرىء.. رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع متابعيها
» "تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي
» البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية
» صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت
» 2020 .. وداعا عصر شرائح الهواتف المحمولة
» ميلانيا ترامب تحتفل بـ"الكريسماس" في البيت الأبيض
» شاهد.. صلاة الكسوف في المسجد النبوي
» غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها
» نجل عبد المنعم مدبولي يروي أسرارا عن حياته: "مكنش بابا عبده"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:04 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك