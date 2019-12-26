  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
روسيا: طاردنا غواصة لـ«الناتو» في المتوسط

"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند

عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

فيروس خطير يهاجم إسرائيل .. يقتل ويصيب العشرات

السيسي

السيسي يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد معيط

137 مليار جنيه قيمة المنازعات الضريبية

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

لحظة الاغتيال

شاهد.. تسجيل نادر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي "ريجان"

هيثم زكي

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

ترامب وأردوغان

أمريكا تنقلب على تركيا في سوق "غاز المتوسط"

مرتضى منصور

جماهير الزمالك تطالب السيسي بالتدخل ورحيل مرتضى

عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

الحياة السياسية

عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند
عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

#

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

#

«الإصلاح الإداري» على مائدة «السيسي»..هذا ما شدد عليه

السيسي

إكسترا نيوز

عبد الحليم قنديل

ثمن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، تصريحات الرئيس السيسي، والتي أكدا فيها أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار مصر، قائلا : " مصر هى الدولة الجوهرية بالمنطقة، ولديها رئيس شجاع يتحدث عن الأزمات و المشكلات ، قالنا كل حاجة بصراحة".

وأضاف "قنديل" خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، بأن مصر هى أقدم دولة في المنطقة وأكبرها وتمتلك أقوى جيش، مشيرا إلى أنه اقتصادها تعرض لنكسات كبري متعددة منذ الحروب التى شهدتها في القرن الماضي.

وتابع :" مصر تشهد الآن استعادتها لاستقرارها الداخلي ومن ثم استعادتها لدورها الإقليمي، مشيرا إلى أن الاستقرار مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي وأوضاع الشعب نفسه ".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس، افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، وأدلى بعدة تصريحات صحفية حول عدة موضوعات أهمها تعافي الاقتصاد المصري، وأزمة سد النهضة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي
» البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية
» صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت
» 2020 .. وداعا عصر شرائح الهواتف المحمولة
» ميلانيا ترامب تحتفل بـ"الكريسماس" في البيت الأبيض
» شاهد.. صلاة الكسوف في المسجد النبوي
» غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها
» نجل عبد المنعم مدبولي يروي أسرارا عن حياته: "مكنش بابا عبده"
» بالصور.. "الخطيب" يحضر جزءا من مران الأهلى
» ضحية جديدة للأمطار في كفر الشيخ
» فيفى عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون: "احترمي عمرك"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك