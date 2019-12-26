» البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية

26 ديسمبر 2019 - 02:11 م

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن "مثل هذه اللقاءات هي التي تقرب أبناء الوطن الواحد، وتعطينا دفعات روحية لاستكمال المسيرة، وكما جاء المجوس من المشرق (وهم علماء وفلاسفة)، للسيد المسيح وقدموا له هدايا ذهب ولبان ومر فنحن يجب أن نقدم ثلاث هدايا للإنسانية وهي المحبة والفرح والسلام".

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها شيخ الأزهر على رأس وفد كبير، للمقر البابوي بالعباسية؛ للتهنئة بعيد الميلاد؛ حيث ضم وفد المهنئين كل من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظيرعياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد العاطي منسق بيت العائلة المصرية، وعدد من رؤساء القطاعات بالأزهر الشريف وعمداء كليات جامعة الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.







