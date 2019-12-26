  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
روسيا: طاردنا غواصة لـ«الناتو» في المتوسط

"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند

عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

فيروس خطير يهاجم إسرائيل .. يقتل ويصيب العشرات

السيسي

السيسي يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد معيط

137 مليار جنيه قيمة المنازعات الضريبية

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

لحظة الاغتيال

شاهد.. تسجيل نادر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي "ريجان"

هيثم زكي

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

ترامب وأردوغان

أمريكا تنقلب على تركيا في سوق "غاز المتوسط"

مرتضى منصور

جماهير الزمالك تطالب السيسي بالتدخل ورحيل مرتضى

بالصور..

البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية

الحياة السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

البابا تواضروس يكشف أسرار اختيار الأساقفة

#

البابا تواضروس: البعض يستغل "السوشيال ميديا" في هذا الأمر

#

"تعاونا مع مرسى".. أسرار تنشر لأول مرة يحكيها البابا تواضروس

#

البابا تواضروس يعزى أسرة الراحل "سمير سيف"

شيخ الأزهر

البابا تواضروس

عيد الميلاد

الكنيسة القبطية

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن "مثل هذه اللقاءات هي التي تقرب أبناء الوطن الواحد، وتعطينا دفعات روحية لاستكمال المسيرة، وكما جاء المجوس من المشرق (وهم علماء وفلاسفة)، للسيد المسيح وقدموا له هدايا ذهب ولبان ومر فنحن يجب أن نقدم ثلاث هدايا للإنسانية وهي المحبة والفرح والسلام".

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها شيخ الأزهر على رأس وفد كبير، للمقر البابوي بالعباسية؛  للتهنئة بعيد الميلاد؛ حيث ضم وفد المهنئين كل من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظيرعياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد العاطي منسق بيت العائلة المصرية، وعدد من رؤساء القطاعات بالأزهر الشريف وعمداء كليات جامعة الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي
» البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية
» صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت
» 2020 .. وداعا عصر شرائح الهواتف المحمولة
» ميلانيا ترامب تحتفل بـ"الكريسماس" في البيت الأبيض
» شاهد.. صلاة الكسوف في المسجد النبوي
» غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها
» نجل عبد المنعم مدبولي يروي أسرارا عن حياته: "مكنش بابا عبده"
» بالصور.. "الخطيب" يحضر جزءا من مران الأهلى
» ضحية جديدة للأمطار في كفر الشيخ
» فيفى عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون: "احترمي عمرك"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك