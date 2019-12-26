» شاهد.. صلاة الكسوف في المسجد النبوي





أدي السعوديون، اليوم الخميس، صلاة الكسوف بالمسجد النبوري تيمنا بسنة نبي المسلمين عند كسوف الشمسوأمّ المصلين، صباح اليوم،علي بن عبد الرحمن الحذيفي.وشهدت سماء المملكة، والعديد من الدول العربية، كسوفا شمسيا تاريخيا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة، حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.