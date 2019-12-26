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غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها

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علا خطاب

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عيد ميلاد

غادة عادل

إنجي علي

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل، حيث شاركت الإعلامية إنجي علي، بعدة صور من الاحتفال، عبر حسابها على "إنستجرام".

وقد احتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها مع أولادها عبد الله ومريم وبعض الأصدقاء.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها على إنستجرام، عدة صورة لها من عيد ميلاد الفنانة غادة عادل، برفقة أصدقائها من الوسط الفني، الفنانة كندا علوش، وهند صبري، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد رزق، وأحمد داوود.

وجدير بالذكر، أن الفنانة غادة على تشارك على ربيع بطولة فيلم "الخطة العامية" من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل


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