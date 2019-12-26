إغلاق حركة الملاحة وإعلان حالة الطوارئ ببورسعيد

26 ديسمبر 2019 - 12:33 م

أغلقت حركة الملاحة بشكل مؤقت في موانئ بورسعيد والعين السخنة، وإعلان حالة الطوارئ؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ورفع المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، درجة الاستعداد لمواجهة الطقس المتغير المتوقع أن تشهده مصر خلال الـ72 ساعة القادمين من تساقط أمطار وسيول.

وشددت الهيئة على عدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء؛ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن على الرصيف.