أمريكا تنقلب على تركيا في سوق "غاز المتوسط"

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الكونجرس الامريكي

غاز شرق البحر المتوسط

أقر الكونجرس عدة تشريعات، كجزء من حزمة الإنفاق الدفاعي بقيمة 1.4 تريليونات دولار؛ حيث تجعل الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة من خلال إقرارها قوانين لخلق شراكة أمنية وطاقة مع دول شرق المتوسط؛ بحسب موقع صحيفة "ذا هيل" "The "hill الأمريكية.

وهذه الإجراءات من شأنها أن تقوى العلاقات العسكرية مع اليونان، وترفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على قبرص، وتؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها ويضع الحلفاء في مراقبة طموحات تركيا الإقليمية.

وصدق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي يتضمن رفع حظر السلاح عن قبرص، وهو الأمر الذي تسبب في الذعر لأنقرة، وأيضا وقع ترامب "قانون التعاون في مجال الطاقة والأمن لشرق المتوسط"، المضاف إلى مشروع القانون الميزانية، الذي تم إقراره من قبل الكونجرس.

فيما يؤكد القسم ذو الصلة من القانون، على تعاون الولايات المتحدة مع قبرص، واليونان، وإسرائيل في شرق البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "ذا هيل": "عن السيناتور، ماركو روبيو، بحسب "العربية، قوله: "برفع حظر الأسلحة الأمريكي عن قبرص وتقديم المساعدة العسكرية الأجنبية اللازمة لليونان، يقدم هذا التشريع مقاربة شاملة لاستقرار الشركاء الإقليميين الرئيسيين".

يذكر أن المشرعين الأمريكيين، الذين يسعون لمواجهة تركيا وروسيا، يشرعون قوانين جديدة في منطقة البحر المتوسط لدعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إسرائيل واليونان وقبرص.


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