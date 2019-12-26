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في ذكرى رحيله..كيف أهان فريد الأطرش سامية جمال

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فريد الأطرش
فريد الأطرش
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علا خطاب

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فريد الاطرش

سامية جمال

ذكري رحيل

يحل اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.

وولد الفنان فريد الأطرش، في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ويعتبر واحد من أهم مطربي الوطن العربي .

وعند ذكر فريد الأطرش لابد من اقتران اسم الفنانة سامية جمال معه،حيث يعتبران من أشهر ثنائيات الزمن الجميل، وجاءت قصة حبهما في أعقاب أكبر أزمة مالية واجهته، واستمرت قصة الحب بينهما لمدة 11 عاما، وأثمرت عن عدد كبير من الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

وانتهت قصة حب "فريد وسامية" بزواج الأخيرة من الشاب الأمريكي عدالله كينج، الذي أسلم كي يتزوجها، بعدما رفض الأطرش الزواج من سامية جمال.

وقال فريد الأطرش، عن سبب رفضه الزواج من سامية جمال، إنه لا يستطيع وهو "أمير الدروز" أن يتزوج براقصة، وهو ما اعتبرته "سامية" إهانة قابلتها بقطيعة فنية، وبالزواج من شخص آخر.


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