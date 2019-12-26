  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لحظة الاغتيال

شاهد.. تسجيل نادر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي "ريجان"

هيثم زكي

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

ترامب وأردوغان

أمريكا تنقلب على تركيا في سوق "غاز المتوسط"

مرتضى منصور

جماهير الزمالك تطالب السيسي بالتدخل ورحيل مرتضى

فريد الأطرش

في ذكرى رحيله..كيف أهان فريد الأطرش سامية جمال

ترامب وبايدن

مفاجأة جديدة تقلب موازين إجراءات عزل "ترامب"

نوسيلة إسماعيل

"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: الرئيس لا يميل للأصوات المرتفعة

آري بن ومارثا لويز

تفاصيل صادمة.. انتحار صهر ملك النرويج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وليستر سيتى

بالصور..

بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019

الحياة السياسية

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مصرع 25 شخصًا فى انقلاب حافلة بنهر بـ إندونيسيا

#

أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا

#

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

#

ذوبان الأنهار الجليدية يصل مستويات قياسية في سويسرا

الثقافة

إنجازات

عبد الدايم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن المجتمع المصرى خلال عام 2019 شهد حراكاً فكرياً وفنياً نتج عن الأنشطة التى أقامتها الوزارة لمختلف قطاعاتها وهيئاتها وارتكزت إلى خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذى يتضمن مساراً خاصاً ببناء الإنسان واعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة .

 وأضافت أن البرامج المتنوعة التى تم تقديمها امتدت إلى مختلف المحافظات وسعت إلى نشر المعرفة والتنوير لحماية المجتمع من أخطار التطرف والتعصب كما نجحت فى اجتذاب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وأتاحت الفرصة للكثيرين منهم للتعبير عن أنفسهم وإعلان عن طاقاتهم الواعدة التى تسعى لرفعة وازدهار الوطن ، كما برزت ريادة مصر الحضارية إقليمياً وعالمياً حيث أثبتت الدبلوماسية الثقافية قدرة القوى الناعمة على مد جسور التواصل بين الشعوب وإجراء حوار فكرى وفنى مع مختلف الأمم.

 وتابعت أنه انطلاقاً من الحرص على رصد الوقائع والسعى للتطوير وإثراء الساحة الإبداعية نستعرض الإنجازات التى تمت خلال العام وارتكزت إلى إستراتيجية عامة تشمل 7 محاور رئيسية هي تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن ، دعم القيم الإيجابية في المجتمع ، تحقيق العدالة الثقافية ، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين ، تأكيد الريادة المصرية أمام دول العالم من خلال القوى الناعمة ، مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافي .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فيفى عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون: "احترمي عمرك"
» حكم توزيع الميراث قبل الوفاة.. الإفتاء تجيب
» صورة نادرة تكشف حياة المواطنين بالسعودية قبل 100 عام
» الأشعة تثبت إصابة حازم إمام بهذا الأمر
» بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019
» الأزهر يوضح أحكام الكسوف
» مصرع وإصابة 17 جنديا في هجوم مسلح بأفغانستان
» خالد سليم وزوجته يحتفلان بالكريسماس بـ"البيجامة"
» شيما الحاج تحذف فيديو لها من "إنستجرام" وتثير جدلا
» شاهد.. لقطات حية من صلاة الكسوف ولحظة شروق الشمس
» أزمة غير متوقعة لبعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك