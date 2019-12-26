» بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن المجتمع المصرى خلال عام 2019 شهد حراكاً فكرياً وفنياً نتج عن الأنشطة التى أقامتها الوزارة لمختلف قطاعاتها وهيئاتها وارتكزت إلى خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذى يتضمن مساراً خاصاً ببناء الإنسان واعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة .

وأضافت أن البرامج المتنوعة التى تم تقديمها امتدت إلى مختلف المحافظات وسعت إلى نشر المعرفة والتنوير لحماية المجتمع من أخطار التطرف والتعصب كما نجحت فى اجتذاب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وأتاحت الفرصة للكثيرين منهم للتعبير عن أنفسهم وإعلان عن طاقاتهم الواعدة التى تسعى لرفعة وازدهار الوطن ، كما برزت ريادة مصر الحضارية إقليمياً وعالمياً حيث أثبتت الدبلوماسية الثقافية قدرة القوى الناعمة على مد جسور التواصل بين الشعوب وإجراء حوار فكرى وفنى مع مختلف الأمم.

وتابعت أنه انطلاقاً من الحرص على رصد الوقائع والسعى للتطوير وإثراء الساحة الإبداعية نستعرض الإنجازات التى تمت خلال العام وارتكزت إلى إستراتيجية عامة تشمل 7 محاور رئيسية هي تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن ، دعم القيم الإيجابية في المجتمع ، تحقيق العدالة الثقافية ، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين ، تأكيد الريادة المصرية أمام دول العالم من خلال القوى الناعمة ، مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافي .