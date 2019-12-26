الفقي: الرئيس لا يميل للأصوات المرتفعة

26 ديسمبر 2019 - 11:07 ص

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مفاوضات سد النهضة بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت، قائلا: "الحديث عن أن القاهرة تنازلت عن جزء من حصتها في مياه نهر النيل في المفاوضات، أمر غير دقيق على الإطلاق".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تكن تهتم بدورها الإقليمي، بسبب تغير تركيبة الدول العربية.



وتابع:"الدور الإقليمي لمصر في عهد السيسي في أمان تام لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يميل للأصوات المرتفعة، ويتبع نهجا هادئا في معالجة القضايا السياسية المختلفة.

