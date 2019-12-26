إعلامية لمرتضى منصور: "أنا بحبك.. بس دا هبل "

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إيمان هاني

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الحدث اليوم

مرتضى منصور

مروة سالم



شنت الإعلامية مروة سالم، هجوما ناريا على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بسبب حديث حول استخدام السحر من بعض الأندية ضد ناديه، من أجل إلحاق الهزائم ، قائلة: "هبل ، هو دا المضحك المبكي".

 وأضافت "سالم" خلال برنامجها "هنجيب سيرتكم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلة: " يانهار أسود.. بيقولك الشبكة مقفولة بقفل.. هو فيه رئيس نادي محترم يطلع يقول كدة.. ولا هاتوا حد يفك العمل".

ووجهت حديثها لمسئولي نادي الزمالك: " انتوا بتفضحونا وبتضحكوا علينا كل الدنيا والدول العربية.. مافيش لاعب واحد عرف يقرأ آية الكرسي ولا يقول يارب حتى".

وتابعت: "انا بحبك والله يا مستشار مرتضى وزعلانة من كمية التحفيل اللي بتحصل على الزمالك على السوشيال ميديا".

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