إعلامية لمرتضى منصور: "أنا بحبك.. بس دا هبل "

26 ديسمبر 2019 - 10:55 ص





شنت الإعلامية مروة سالم، هجوما ناريا على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بسبب حديث حول استخدام السحر من بعض الأندية ضد ناديه، من أجل إلحاق الهزائم ، قائلة: "هبل ، هو دا المضحك المبكي".



وأضافت "سالم" خلال برنامجها "هنجيب سيرتكم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلة: " يانهار أسود.. بيقولك الشبكة مقفولة بقفل.. هو فيه رئيس نادي محترم يطلع يقول كدة.. ولا هاتوا حد يفك العمل".



ووجهت حديثها لمسئولي نادي الزمالك: " انتوا بتفضحونا وبتضحكوا علينا كل الدنيا والدول العربية.. مافيش لاعب واحد عرف يقرأ آية الكرسي ولا يقول يارب حتى".



وتابعت: "انا بحبك والله يا مستشار مرتضى وزعلانة من كمية التحفيل اللي بتحصل على الزمالك على السوشيال ميديا".

