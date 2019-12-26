خبر سار من الرئيس

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السيسي

الفيوم

الاقتصاد المصري

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أمس، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري".

وأوضح الرئيس السيسي أن سعر الدولار مُرتبط بالتعافي الاقتصادي، قائلا: "كل ما الاقتصاد بتاعنا يتعافى، كل ما نقدر نعمل سياحة كويس وزراعة كويس، ونقدر نصدر الفائض من الزراعة، ونلبي جزءا كبيرا من مطالب الناس.

وأضاف: وقتها فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار ستقل، وبالتالي فإن الطلب على الدولار سيقل، وبالتالي فإن سعر الدولار سيهبط أكثر من ذلك".

وتابع: "كل ما السياحة بتتقدم، الدخل اللي جاي منها بيزيد، يعني النهاردة سعره وصل لـ 16 جنيها ويمكن سعره يقل عن كدا كمان".

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